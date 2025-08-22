Calciomercato Milan, la pista Vlahovic non è ancora tramontata! Massimiano Allegri ha le idee chiare e… Ultimissime notizie sui rossoneri

“Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano.” È una frase che si adatta perfettamente alla situazione di mercato che vede coinvolti Massimiliano Allegri e Dušan Vlahović. Nonostante l’imminente arrivo di Victor Boniface, l’allenatore del Milan continua a sognare il suo pupillo, un attaccante che Allegri ha sempre considerato il fulcro del suo progetto offensivo. A meno di dieci giorni dalla fine del calciomercato, la pista che porta il serbo a Milanello è tutt’altro che chiusa.

Il quotidiano Tuttosport ha riacceso le speranze dei tifosi rossoneri con un titolo inequivocabile: “Vlahovic-Milan, non è ancora finita”. La dirigenza del Diavolo, spinta dalla volontà del suo tecnico, tiene ancora viva questa possibilità. Tuttavia, la riuscita dell’operazione non dipende solo dalla volontà del club o del giocatore, ma anche da un altro tassello fondamentale del reparto offensivo: Santiago Gimenez.

La permanenza dell’attaccante messicano al Milan, infatti, non è più così scontata. La sua eventuale partenza potrebbe liberare risorse economiche e un posto in attacco, aprendo definitivamente le porte per un clamoroso ritorno di fiamma tra Vlahović e Allegri. La situazione è fluida e ogni giorno può portare a sviluppi decisivi.

L’operazione Vlahović è certamente complessa, ma la tenacia di Allegri nel volerlo in squadra potrebbe fare la differenza. L’arrivo di Boniface non preclude il colpo Vlahović, ma probabilmente ne rimanda solo la fattibilità. Il Milan sta giocando su più tavoli, nella speranza di regalare ad Allegri l’attaccante che ha sempre voluto per completare il suo attacco.