Calciomercato Milan, Allegri ha speso più di qualche parola per Dusan Vlahovic: la confessione fa impazzire i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

La possibilità che Dusan Vlahovic possa approdare al Milan e ritrovare il suo ex tecnico Massimiliano Allegri è un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede. A commentare questa suggestione è stato Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che ha evidenziato come questa sia “un’opzione forte, la più attuale nella testa dell’allenatore”.

Allegri, infatti, avrebbe speso più di qualche parola per Dusan Vlahovic, segno di una stima e di una fiducia che vanno oltre il mero rapporto professionale. Il legame tra i due si è consolidato durante le due stagioni e mezzo trascorse insieme alla Juventus, un periodo in cui Vlahovic ha messo a segno 41 gol in bianconero. Un bottino che, seppur non considerato un’infinità per un attaccante dal suo ingaggio (stimato tra gli 8 e i 12 milioni a stagione), rappresenta comunque un bottino da doppia cifra regolare in campionato, dimostrando la sua costante prolificità.

Tra i gol più significativi e simbolici di Vlahovic sotto la gestione Allegri, Bianchin cita quello del 15 maggio 2024 a Roma: la finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus contro l’Atalanta proprio grazie alla rete decisiva di DV9. Quella partita, peraltro, segnò l’ultima apparizione di Max Allegri sulla panchina della Juventus, rendendo quel gol un momento storico che lega indissolubilmente i due.

La prospettiva di vedere Vlahovic al Milan con Allegri non è solo una mossa di mercato, ma un potenziale ricongiungimento tattico e umano. L’allenatore conosce bene le qualità e i margini di miglioramento del serbo, e potrebbe essere la figura giusta per valorizzarlo al massimo in un nuovo contesto, offrendogli un palcoscenico importante per rilanciarsi. La “chimica” tra i due potrebbe rivelarsi un fattore determinante per il successo di questa potenziale operazione.