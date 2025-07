Calciomercato Milan, Vlahovic pallino di Allegri! Contatti fitti, c’è un aspetto che farà la differenza

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic resta il preferito di Massimiliano Allegri per l’attacco rossonero della prossima stagione

Le ultime indiscrezioni dal mondo del calciomercato stanno agitando i tifosi rossoneri, con Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, che emerge come un nome sempre più caldo per l’attacco del Milan. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti su YouTube, la dirigenza milanista starebbe valutando seriamente la possibilità di presentare un’offerta per il centravanti serbo. L’interesse, in particolare, sembra essere forte da parte del nuovo corso tecnico, con il neo-direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri che vedono in Vlahovic un profilo ideale per rafforzare la squadra.

Agresti ha specificato che “Vediamo se il Milan farà offerta per Vlahovic, soprattutto vediamo se arrivano alla decisione finale di puntare su di lui.” Questa dichiarazione sottolinea come la decisione finale non sia ancora stata presa, ma che i colloqui interni stiano progredendo rapidamente. La posizione di Vlahovic, infatti, è diventata molto forte all’interno delle discussioni dirigenziali, tanto da raggiungere, secondo Agresti, una posizione sul podio tra i potenziali acquisti. Questo indica una preferenza marcata e un interesse concreto che potrebbe presto tradursi in azioni concrete sul mercato.

Il fascino di Vlahovic per il calciomercato Milan è palpabile. Con le sue qualità fisiche e tecniche, la sua capacità di segnare e la sua giovane età, il serbo rappresenta un investimento per il presente e per il futuro. Il suo arrivo darebbe un segnale forte alle ambizioni del club, proiettandolo verso una nuova era sotto la guida di Tare e Allegri. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare, noto per la sua abilità nel scovare talenti e nel condurre trattative complesse, potrebbe essere l’uomo giusto per portare a termine questa operazione. La sua esperienza e la sua conoscenza del mercato italiano saranno crucialiper navigare le richieste economiche e le dinamiche negoziali legate a un giocatore del calibro di Vlahovic.

Ma l’elemento forse più interessante di questa vicenda è il ruolo di Massimiliano Allegri. Agresti ha rivelato che Vlahovic è un “giocatore che stuzzica Allegri“. Questo dettaglio è di fondamentale importanza. Allegri, al suo ritorno sulla panchina del Milan, sta cercando un attaccante che si sposi perfettamente con la sua filosofia di gioco. Vlahovic, con la sua presenza in area, la sua determinazione e la sua capacità di finalizzazione, sembra essere il profilo ideale per il tecnico livornese. La sua voglia di vincere e la sua fame di gol potrebbero essere proprio ciò di cui il Milan ha bisogno per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Le prossime settimane saranno quindi decisive. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione l’esito di questi colloqui interni e l’eventuale offerta ufficiale per Vlahovic. Se il Milan dovesse affondare il colpo, si tratterebbe di un acquisto di grandissimo impatto, un chiaro segnale delle intenzioni ambiziose della società. L’accoppiata Tare-Allegri sembra avere le idee chiare su come plasmare il nuovo Milan, e l’arrivo di un centravanti di razzacome Vlahovic potrebbe essere il primo grande passo verso un futuro brillante. Resta da vedere se le aspettative si tradurranno in realtà e se il bomber serbo vestirà la maglia rossonera.