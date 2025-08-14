Calciomercato Milan, Visnadi critico coi rossoneri: «Hanno rottamato questo giocatore ma...»

Calciomercato Milan, Gianni Visnadi, noto giornalista, ha criticato i rossoneri per la scelta di dire addio a Davide Calabria

Gianni Visnadi, noto opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per esprimere le sue forti perplessità riguardo alle recenti strategie del Milan sul ruolo del terzino destro. Le sue dichiarazioni mettono in luce una presunta mancanza di logica tecnica e finanziaria nelle decisioni del club, ora guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

La questione del terzino destro rossonero, definita da Visnadi “annosa”, è stata particolarmente analizzata. “Nelle ultime due stagioni sono stati presi Emerson Royal e Athekame che non conosco molto e nessuna squadra importante l’ha cercato”, ha dichiarato Visnadi, sottolineando la scarsa familiarità con il nuovo acquisto Zachary Athekame e il suo relativo basso profilo nel panorama calcistico internazionale.

Il fulcro della critica di Visnadi si concentra sulla gestione di Davide Calabria. “I tifosi vogliono più italiani? Il Milan ce l’aveva l’italiano proprio come terzino destro: Davide Calabria. Che è meglio di Emerson Royal e Athekame“, ha affermato con decisione. L’opinione di Visnadi è che il capitano rossonero, cresciuto nel vivaio milanista e simbolo dell’italianità tanto richiesta dalla tifoseria, sia stato ingiustamente “rottamato”. Questa scelta, secondo Visnadi, non solo è priva di logica dal punto di vista tecnico, ma anche da quello finanziario: “Con Emerson Royal ci hai rimesso, vediamo Athekame quanto sarà utile”. Il riferimento è chiaramente agli investimenti economici fatti per i due giocatori, che a suo parere non hanno portato i risultati sperati o si preannunciano infruttuosi.

Le parole di Visnadi toccano anche la questione del modulo di gioco sotto la guida di Massimiliano Allegri. “Anche qui: come gioca Allegri? Col terzino o con la difesa a 3? Perché in quest’ultimo caso non è tanto il problema di avere il terzino destro“, ha evidenziato Visnadi, ponendo l’accento sulla potenziale inutilità di un terzino puramente di ruolo in un sistema tattico che predilige una difesa a tre. Ha inoltre aggiunto: “Allegri ha detto o fatto dire che il Milan giocava col 4-3-3 ma sta giocando con la difesa a 3, Leao di punta e due esterni a tutta fascia“. Questa osservazione suggerisce una discordanza tra le dichiarazioni iniziali del tecnico e la reale impostazione tattica mostrata sul campo, che vede un ruolo predominante per gli esterni a tutta fascia piuttosto che per i terzini classici.

In conclusione, Gianni Visnadi attende la fine del mercato per avere un quadro più chiaro delle strategie del calciomercato Milan: “Ne capiremo di più quando il mercato sarà finito“. Le sue critiche, espresse con chiarezza a Radio Sportiva, mettono sotto i riflettori le scelte della dirigenza rossonera e sollevano interrogativi sulla coerenza delle decisioni prese in un ruolo chiave come quello del terzino destro, soprattutto alla luce dell’avvento di Tare come DS e Allegri come allenatore. Sarà interessante vedere come il Milan risponderà a queste perplessità sul campo e sul mercato.