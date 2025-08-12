MN24 – Calciomercato Milan, iniziate le visite mediche di De Winter: attesa in serata l’ufficialità

Calciomercato Milan, sono cominciate le visite mediche di De Winter alla clinica La Madonnina di Milano: in serata attesa l’ufficialità

Un nuovo volto giovane e promettente si affaccia sul panorama rossonero. Come appreso da Milannews24, il difensore belga Koni De Winter è giunto pochi istanti fa presso la clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito con l’AC Milan. Questo passaggio fondamentale segna l’inizio di una nuova avventura per il talentuoso centrale, che si appresta a diventare un nuovo pilastro della difesa milanista.

L’arrivo di De Winter a Milano non è una sorpresa, ma l’ufficializzazione di un’operazione che era nell’aria da giorni. Il Milan ha concluso l’acquisto del giocatore dal Genoa a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, inclusi i bonus legati alle prestazioni. Un investimento significativo che testimonia la grande fiducia del club rossonero nelle capacità e nel potenziale del difensore.

Una volta completate le rigorose visite mediche, De Winter si recherà a Casa Milan, la sede del club, per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ufficialmente ai colori rossoneri. Sarà un momento cruciale, non solo per il giocatore ma anche per il Milan, che aggiunge un elemento di qualità e prospettiva al suo reparto difensivo.

Un Ritrovato Tra Allegri e De Winter: La Juventus Come Passato Comune

L’aspetto più interessante di questo trasferimento, oltre alle indubbie qualità tecniche del giocatore, è il ritrovato legame tra Koni De Winter e Mister Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Non è la prima volta che i due si incrociano sul campo da gioco. De Winter ha infatti già avuto l’opportunità di lavorare agli ordini di Allegri durante la sua militanza nelle giovanili della Juventus e anche in alcune occasioni con la prima squadra bianconera. Questa conoscenza pregressa sarà un fattore chiave per un rapido inserimento del difensore negli schemi tattici del tecnico livornese. Allegri conosce bene le caratteristiche di De Winter, la sua disciplina tattica e la sua versatilità, aspetti che senza dubbio hanno giocato un ruolo importante nella decisione del Milan di puntare su di lui.

Il Primo Allenamento a Milanello e il Ruolo di Tare

La giornata di domani sarà altrettanto significativa per Koni De Winter. Il difensore belga si recherà a Milanello, il centro sportivo rossonero, per svolgere il suo primo allenamento con la sua nuova squadra. Sarà l’occasione per conoscere i nuovi compagni e per iniziare a lavorare intensamente sotto la guida di Allegri, in vista degli impegni della prossima stagione. L’arrivo di De Winter rientra in una strategia di mercato ben definita, orchestrata dal nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. Tare, con la sua vasta esperienza nel panorama calcistico internazionale, sta plasmando la squadra secondo le indicazioni del tecnico e le esigenze del club, puntando su giovani talenti con grandi margini di crescita e su giocatori che si integrino perfettamente nella filosofia di gioco di Allegri. L’acquisto di De Winter è un chiaro segnale delle ambizioni del Milan e della volontà di costruire una squadra solida, competitiva e proiettata al futuro.