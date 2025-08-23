Calciomercato Milan, giornata chiave per Boniface! I rossoneri riflettono ancora, c’è un aspetto che non convince. Ecco quale

Calciomercato Milan, quella di oggi sarà la giornata chiave per Victor Boniface: attesa una seconda tornata di visite mediche

La dirigenza del calciomercato Milan, con il neoeletto direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, si trova di fronte a un bivio cruciale: procedere o meno con l’acquisto di Victor Boniface. Le ultime notizie, riportate dal giornalista sportivo Matteo Moretto, indicano che la decisione è ancora in sospeso e che la giornata odierna sarà determinante per il futuro dell’attaccante nigeriano in rossonero.

I dubbi del Milan non riguardano le indiscutibili qualità tecniche di Boniface, ma il suo stato fisico. L’attaccante, reduce da un infortunio, ha suscitato qualche preoccupazione nei medici del club, che vogliono evitare di commettere errori di valutazione. La cautela è d’obbligo, specialmente dopo le note problematiche fisiche. Per questo motivo, il club ha programmato per oggi ulteriori e più approfonditi accertamenti medici su Boniface.

Questa mossa dimostra la volontà del Milan di vederci chiaro e di prendere una decisione basata su dati concreti e non su mere congetture. Il futuro dell’attacco rossonero è un tema caldo, e l’arrivo di un nuovo attaccante di spessore è considerato prioritario per Allegri, che vuole avere a disposizione una rosa completa e competitiva in vista della prossima stagione. L’affare Boniface, quindi, non può essere trattato con leggerezza.

La pressione è alta. I tifosi aspettano con ansia l’ufficializzazione dei colpi di mercato per la squadra guidata da Allegri. L’arrivo di Tare, un direttore sportivo con una comprovata esperienza, ha alzato le aspettative. La scelta su Boniface sarà il suo impotante banco di prova significativo in questa nuova avventura. Se l’esito dei test medici dovesse essere positivo, la trattativa potrebbe sbloccarsi rapidamente, portando uno dei talenti più promettenti del panorama europeo a Milanello. Viceversa, in caso di esito negativo o di persistenti incertezze, il Milan dovrà virare su altri profili.

L’attesa è palpabile, e la giornata odierna si prospetta ricca di colpi di scena. Le sorti di Boniface e, in parte, le strategie future del Milan, dipendono da questi ultimi, decisivi accertamenti. L’intera dirigenza, da Tare ad Allegri, sta seguendo con la massima attenzione ogni sviluppo. Non ci resta che attendere i risultati dei test per scoprire se l’attaccante nigeriano indosserà la maglia rossonera o se il Milan dovrà rimettersi alla ricerca del suo nuovo centravanti.