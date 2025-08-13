Calciomercato Milan, fissate le visite mediche di Athekame! E c’è il retroscena su Tare

Calciomercato Milan, Athekame svolgerà le visite mediche nella giornata di domani: operazione voluta fortemente da Igli Tare

Milano si prepara ad accogliere il suo nuovo talento. L’arrivo di Athekame al calciomercato Milan è ormai un affare fatto, una notizia che sta elettrizzando i tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, il giovane attaccante è atteso in Italia tra questa sera, mercoledì 13 agosto, e la giornata di domani, giovedì 14 agosto. Il piano prevede che Athekame si sottoponga alle visite mediche proprio nella giornata di domani, un passo cruciale prima della firma del contratto che lo legherà ufficialmente al club di Via Aldo Rossi.

L’operazione Athekame porta inequivocabilmente l’impronta di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Fin dal suo insediamento, Tare ha dimostrato di avere le idee chiare sul mercato, puntando su profili giovani, di talento e con un potenziale di crescita elevatissimo. Athekame rientra perfettamente in questa filosofia, essendo stato un profilo identificato e fortemente voluto dal DS albanese. La sua volontà di portarlo a Milano è stata determinante per superare la concorrenza e chiudere rapidamente la trattativa. Questo acquisto sottolinea la strategia del Milan di costruire una squadra competitiva non solo per il presente, ma anche per il futuro, investendo su giocatori con grandi prospettive.

L’entusiasmo attorno ad Athekame è palpabile. I tifosi rossoneri non vedono l’ora di ammirare le sue qualità in campo, e c’è grande attesa per capire come si inserirà nel modulo tattico di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, avrà il compito di plasmare Athekame e integrarlo al meglio nel gruppo. L’arrivo di un attaccante così promettente offre a Mister Allegri nuove soluzioni tattiche e aumenta la profondità della rosa, aspetti fondamentali per affrontare una stagione che si preannuncia intensa e ricca di impegni, tra campionato e coppe europee.

Il Milan è chiaramente in fase di rilancio, e l’acquisto di Athekame ne è una ulteriore conferma. La società sta lavorando con determinazione per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra la visione di Igli Tare sul mercato e la competenza tattica di Massimiliano Allegri in panchina sembra essere la formula vincente per costruire un Milan forte e vincente. L’attesa è ora tutta per le visite mediche di giovedì 14 agosto, l’ultimo passaggio formale prima dell’ufficialità di un trasferimento che potrebbe segnare una nuova era per il club rossonero. I riflettori sono puntati su Milano, pronti ad accogliere il nuovo protagonista del calciomercato estivo.