Calciomercato Milan, nuova avventura per l’ex portiere Vasquez: è pronto a firmare con questa big italiana. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha finalizzato l’acquisizione di Devis Vasquez. Il portiere colombiano, che nei giorni scorsi si è svincolato dal Milan dopo un periodo di prestito all’Empoli, si prepara a unirsi alla squadra capitolina. Per Vasquez si aprirà un nuovo capitolo sotto la guida di Gian Piero Gasperini, l’attuale allenatore della Roma, dove ricoprirà il ruolo di secondo portiere.

Questo trasferimento segna un importante ricongiungimento per Vasquez. Alla Roma, infatti, ritroverà il direttore sportivo Frederic Massara, la figura chiave che lo ha portato in Italia quando ancora ricopriva un ruolo dirigenziale nel Milan. Questa preesistente conoscenza e fiducia reciproca tra il giocatore e il DS potrebbe facilitare notevolmente l’adattamento di Vasquez all’interno del nuovo ambiente giallorosso, offrendogli un supporto familiare in questa nuova avventura.

La decisione della Roma di puntare su Vasquez come secondo portiere suggerisce la volontà di avere un’alternativa affidabile e con potenziali margini di crescita a disposizione del tecnico. Il periodo trascorso all’Empoli, pur non avendolo visto sempre protagonista indiscusso, ha comunque permesso a Vasquez di familiarizzare con il calcio italiano e di affinare le sue abilità tecniche e tattiche.

Per il Milan, la partenza di Vasquez rappresenta la definitiva uscita di un giocatore che non rientrava più nei piani futuri del club, permettendo così di liberare risorse e alleggerire la rosa. L’arrivo di Devis Vasquez alla Roma si configura quindi come un’operazione che potrebbe giovare a tutte le parti coinvolte: il giocatore ha l’opportunità di rilanciare la propria carriera in una grande piazza, la Roma rinforza il reparto portieri con un profilo interessante, e il Milan chiude un capitolo del proprio mercato.