Calciomercato Milan, il Valencia blinda Javi Guerra: ufficiale il rinnovo del contratto dello spagnolo. I dettagli

Calciomercato Milan, il Valencia ha blindato Javi Guerra: rinnovo ufficiale fino al 2029 per il centrocampista seguito anche dai rossoneri

È notizia di queste ore l’ufficialità del rinnovo di Javi Guerra con il Valencia. Il promettente centrocampista spagnolo ha esteso il suo contratto con il club valenciano fino al 2029, mettendo fine alle speculazioni sul suo futuro e blindando una delle più grandi promessedel calcio spagnolo. Questo accordo rappresenta un colpo importanteper il Valencia, che riesce a trattenere un giocatore su cui ha costruito gran parte dei suoi progetti futuri, specialmente dopo una stagione in cui Guerra ha mostrato qualità e personalità da veterano, nonostante la sua giovane età.

Il rinnovo di Javi Guerra assume un significato particolare anche in ottica mercato, considerando che il calciomercato Milan aveva mostrato un forte interesse nei suoi confronti. Prima dell’arrivo di Ardon Jashari, un altro talento emergente approdato a Milano, il nome di Guerra era circolato con insistenza negli ambienti rossoneri come potenziale rinforzo per il centrocampo. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, avrebbero potuto considerare Guerra come un elemento chiave per la rifondazione o il rafforzamento della mediana rossonera, vista la sua capacità di recupero palla, la sua visione di gioco e la sua abilità nell’impostazione. L’interesse del Milan per Javi Guerra era stato ampiamente riportato da diverse fonti, tra cui il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che aveva sottolineato la particolare attenzione del club meneghino sul profilo del centrocampista del Valencia. La notizia del rinnovo, dunque, chiude definitivamente questa pista per il Diavolo, che ora dovrà concentrarsi su altri obiettivi per completare la propria rosa.

Il Valencia, dal canto suo, può festeggiare. Bloccando Javi Guerra fino al 2029, il club si assicura uno dei pezzi pregiati del suo futuro. Il giovane spagnolo, classe 2003, è cresciuto nelle giovanili del club e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un punto fermo a livello internazionale. La sua dedizione, la sua etica del lavoro e la sua maturità in campo lo rendono un esempio per molti giovani aspiranti calciatori. Questo rinnovo non è solo un segnale di fiducia da parte del Valencia nei confronti del suo giocatore, ma è anche un messaggio chiaro alle altre squadre che avevano messo gli occhi su di lui: Javi Guerra non si muove da Valencia. L’operazione è stata condotta con grande attenzione dalla dirigenza valenciana, consapevole del valore del suo patrimonio tecnico. Il rinnovo include probabilmente una clausola rescissoria significativa, rendendo quasi impossibile un suo trasferimento a breve termine, a meno di offerte irrinunciabili.

Per il Milan di Tare e Allegri, la chiusura di questa porta significa l’accelerazione su altri fronti di mercato. Con Jashari già in rosa, la ricerca di un centrocampista potrebbe ora virare verso profili con caratteristiche diverse o con un’esperienza maggiore, a seconda delle esigenze tattiche richieste da Allegri per la prossima stagione. La pianificazione del mercato rossonero è in piena fase, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, in grado di lottare per i vertici sia in Italia che in Europa. Il Milan continuerà a monitorare il mercato dei giovani talenti, ma anche a cercare profili consolidati che possano portare esperienza e qualitàimmediata.