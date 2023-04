Calciomercato Milan: un centrocampista saluterà i rossoneri a fine stagione. Ecco i dettagli sul mercato in uscita

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan lavorerà intensamente sul mercato in uscita in vista della sessione estiva.

Tra i nomi che dovrebbero salutare i rossoneri a fine stagione c’è anche quello di Bakayoko.