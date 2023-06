Scamacca Milan: i rossoneri stanno valutando in questi minuti l’attaccante azzurro. Le novità e l’idea del West Ham

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan sta valutando in questi minuti Scamacca del West Ham, che è nel mirino della Roma.

Il club inglese però non è propenso a cedere l’attaccante azzurro in prestito, quindi si tratterà solo per una cessione a titolo definitivo.