Taremi Milan: intermediario ora in sede per discutere la trattiva per l’attaccante iraniano. Operazione non chiusa al 100%

Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri su Twitter, in queste ore è in corso nella sede rossonera un incontro tra il Milan e l’intermediario incaricato dai rossoneri per la trattativa per Taremi.

Il problema restano quelli che lavorano per e con il Porto. Ma è un segnale che il club rossonero non vuole ancora gettare la spugna.