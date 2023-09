Rafa Mir Milan: corsa contro il tempo. La situazione sulla ricerca della punta e la trattativa con il Siviglia. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, corsa contro il tempo per il Milan che sta facendo di tutto per far partire il prima possibile Rafa Mir in direzione di Milano.

Il Siviglia, prima di dare il via libera alla cessione dell’attaccante, vuole trovare un sostituto. In attesa della risposta del Siviglia, il club rossonero tiene sempre aperta la pista Daka.