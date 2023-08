Taremi Milan: trattativa fallita! Ecco la reazione dell’attaccante iraniano che incolpa gli agenti che gli erano vicini. I dettagli

Secondo quanto riportato da Record, la trattativa tra il Porto e il Milan per il trasferimento di Taremi è fallita.

L’attaccante iraniano si era addirittura accordato con l’FC Porto di rinunciare al 15% del pass in suo possesso qualora ci fosse stata fumata bianca in qualche affare, ma era dispiaciuto di non essere stato informato dell’operazione, situazione di cui incolpa gli agenti che gli erano vicini.