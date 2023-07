Singo Milan: la posizione del club rossonero. Le novità e le ultime sul futuro del terzino ivoriano del Torino

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Wilfried Singo non sembra prossimo ad un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza fra un anno con il Torino.

Il nome di Singo è un nome assolutamente gradito dal Milan, ma al momento i rossoneri sono concentrati su altri profili.