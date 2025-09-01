Calciomercato Milan, intrigo Santiago Gimenez! Nuovi contatti con la Roma, si cerca la quadra definitiva. E Dovbyk...

Calciomercato Milan, da risolvere la situazione legata a Santiago Gimenez: nuovi contatti con la Roma per lo scambio con Dovbyk

Le dinamiche del calciomercato Milan sanno essere imprevedibili e, spesso, le trattative più attese si trasformano in un complicato puzzle. L’ultimo esempio lampante riguarda lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, un’operazione che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi di Roma e Milan ma che, nelle ultime ore, ha subito un inaspettato stop. Sebbene le parti avessero mostrato un’iniziale apertura, in particolare il calciatore messicano che ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi nella capitale, i dettagli finanziari hanno creato un intoppo. Lo scambio di prestiti tra i due attaccanti, infatti, si è bloccato sulle formule e sulle condizioni legate ai diritti di riscatto.

L’operazione, che si preannunciava come uno dei colpi più interessanti di questa sessione estiva, è ora in una fase di stallo, nonostante l’intenso lavoro dei dirigenti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sia la Roma che il Milan sono al lavoro per superare le difficoltà. Sono previsti nuovi contatti tra le società per trovare un punto d’incontro e sbloccare la situazione. La mattinata odierna si preannuncia quindi decisiva, con le due dirigenze che si incontreranno per cercare di trovare un compromesso che possa soddisfare entrambe le parti.

A tessere la trama di questo complesso affare sono i direttori sportivi e gli allenatori delle rispettive squadre. Per il Milan, il neo direttore sportivo Tare sta lavorando a stretto contatto con il suo omologo della Roma per cercare una chiave che possa riavviare l’operazione. D’altra parte, anche i due allenatori, Massimiliano Allegri per il Milan e il tecnico della Roma, stanno valutando attentamente le implicazioni tattiche di un eventuale scambio. L’arrivo di Gimenez alla Roma porterebbe una nuova dinamicità all’attacco giallorosso, mentre l’approdo di Dovbyk a Milano andrebbe a completare il reparto offensivo del Diavolo, seguendo le precise indicazioni di Allegri.

Nonostante l’apertura del calciatore messicano al trasferimento a Roma, l’operazione rimane complicata. I nodi da sciogliere sono legati principalmente alle cifre e alle condizioni dei riscatti, con il Milan che vorrebbe prestito semplice, mentre la Roma starebbe spingendo per un diritto o per formule diverse. Le differenze economiche tra i due club, unite alla volontà di non cedere su posizioni considerate strategiche, rendono il dialogo serrato. Le prossime ore saranno cruciali per capire se l’affare potrà decollare o se, al contrario, si dovrà considerare definitivamente saltato. La pazienza e la diplomazia dei dirigenti saranno messe a dura prova in questa intricata negoziazione che, al momento, ha messo in standby uno degli scambi più chiacchierati di questa estate. Il calciomercato, ancora una volta, dimostra di essere un campo minato, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra un accordo storico e un fallimento inatteso.