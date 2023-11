Giroud Milan: sono iniziati i dialoghi per il rinnovo. Le ultime sul futuro dell’attaccante francese

L’attaccante francese si sta confermando come un elemento di straordinaria importanza per un Milan che, ora, pensa al rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, le parti hanno iniziato a dialogare già da qualche settimana e il club rossonero è una priorità per l’attaccante francese.