Mercato Milan, le ultime sulla ricerca del vice-Giroud: la situazione e le ultime sugli ultimi giorni di mercato rossoneri

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, il Milan è sempre a caccia di un giocatore da affiancare a Giroud.

La situazione non è semplice visto che ormai manca anche molto poco alla chiusura del mercato. Dopo aver cercato di capire i margini di manovra su Ekitike e Broja, il club rossonero si sta muovendo anche in altre direzioni. Non è da escludere allo stato attuale anche un tentativo per Taremi del Porto.