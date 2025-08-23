Calciomercato Milan, le ultime su Rabiot e la strategia di Tare e Allegri. Il francese rappresenta una suggestione possibile? La situazione

Calciomercato Milan, arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Adrien Rabiot: il francese può rappresentare una suggestione importante

Il calciomercato Milan si avvicina agli ultimi dieci giorni di mercato estivo con una strategia ben definita, ma anche con la possibilità di cogliere opportunità last-minute. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel consueto aggiornamento video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’attenzione si concentra principalmente sul centrocampo, dove potrebbero verificarsi movimenti in uscita che aprirebbero le porte a un clamoroso ritorno.

Il nome che sta circolando con insistenza è quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese del Marsiglia, un tempo alla Juventus, è tornato nel mirino del club rossonero. Sebbene al momento non ci siano contatti reali, la situazione potrebbe evolversi rapidamente. Moretto ha infatti confermato che il Milan ha un forte interesse per il giocatore. “Il Milan stravede per Rabiot,” ha dichiarato il giornalista, sottolineando come l’amministrazione sportiva rossonera consideri il profilo del francese ideale per la squadra.

Non solo l’interesse del Milan, ma anche la disponibilità del giocatore gioca un ruolo cruciale. Un’altra novità emersa è che lo stesso Rabiot, qualora ricevesse un’offerta dall’Italia, darebbe priorità a un ritorno in Serie A. Questa preferenza potrebbe facilitare una trattativa, qualora il Milan decidesse di accelerare. La palla, quindi, passa a Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, e a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore. La loro gestione del mercato sarà decisiva in questa fase cruciale.

La potenziale trattativa per Rabiot è strettamente legata a eventuali cessioni nel reparto di centrocampo. Il Milan, infatti, ha altre priorità immediate, ma non esclude di agire sul mercato in entrata qualora si liberassero spazi. Le uscite potrebbero includere giocatori che non rientrano più nei piani di Allegri, aprendo così un varco per il ritorno di Rabiot in Italia. L’ex Juventus conosce già il campionato e potrebbe inserirsi rapidamente negli schemi tattici di Allegri, offrendo qualità e esperienza a un reparto che ha bisogno di alternative di alto livello.

Il nuovo corso del Milan, guidato da Tare e Allegri, punta a un mix di giovani talenti e giocatori di comprovata esperienza. L’arrivo di Rabiot si inserirebbe perfettamente in questa filosofia. Il francese, con la sua fisicità e la sua abilità tecnica, potrebbe diventare un perno fondamentale del centrocampo rossonero, offrendo solidità sia in fase difensiva che offensiva. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva in Italia e in Europa. La dirigenza e l’allenatore lavorano in sinergia per raggiungere questo traguardo, ma il tempo stringe. I prossimi dieci giorni saranno decisivi per il destino del Milan in questa finestra di mercato, con il nome di Rabiot che rimane una suggestione concreta, anche se legata a dinamiche ancora in evoluzione. Il mercato, come sempre, si rivela un gioco a incastri, e il Milan è pronto a muoversi con la giusta cautela e determinazione per completare la sua rosa.