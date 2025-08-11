Calciomercato Milan, occasione Nicolas Jackson per l’attacco? Contatto col Chelsea, pista non da escludere per questo motivo

Calciomercato Milan, come attaccante alternativo a Santiago Gimenez resiste anche il nome di Nicolas Jackson per l’attacco

Il calciomercato estivo del 2025 si preannuncia infuocato per il Milan, chiamato a risolvere la spinosa questione del nuovo centravanti. Con Tare alla guida della direzione sportiva e Allegri in panchina, i rossoneri sono a caccia di un profilo di alto livello che possa guidare l’attacco, ma la concorrenza è agguerrita e le dinamiche di mercato sono complesse.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, uno dei nomi caldi sul taccuino del Milan è quello di Nicolas Jackson, attaccante senegalese attualmente in forza al Chelsea. L’ex Villarreal, escluso dai convocati per il recente match con il Bayer Leverkusen, sarebbe sul mercato, un’opportunità che il Milan non intende lasciarsi sfuggire. I “Blues” si sono infatti rinforzati in attacco con gli arrivi di Delap e Joao Pedro, aprendo così alla possibile cessione di Jackson.

Tuttavia, la strada per arrivare a Jackson è tutt’altro che spianata. Il principale ostacolo per il calciomercato Milan si chiama Newcastle. I “Magpies” sono anch’essi alla ricerca di un attaccante, soprattutto a causa della situazione incerta legata a Alexander Isak. Il club inglese è sotto la lente d’ingrandimento della Premier League per questioni di sostenibilità finanziaria, il che potrebbe costringerli a cedere il proprio attaccante svedese. In tal caso, il Newcastle avrebbe le risorse economiche necessarie per sbaragliare la concorrenza su Jackson, che peraltro avrebbe già espresso una preferenza proprio per il club inglese, come confermato dal “Telegraph”.

Il Milan deve quindi sperare che la situazione di Isak si prolunghi, bloccando di fatto il mercato in entrata del Newcastle e concedendo ai rossoneri il tempo prezioso per intavolare una trattativa concreta per Jackson. Questa mossa sarebbe fondamentale, soprattutto se le piste principali che portano a Rasmus Højlund e Dušan Vlahović dovessero sfumare.

Nonostante la concorrenza del Newcastle, il Milan può contare su un canale privilegiato con il Chelsea. Le due società hanno già condotto numerose operazioni di successo in passato, come dimostrano i trasferimenti di Fikayo Tomori e Christian Pulisic, i prestiti di João Félix, e persino i colloqui approfonditi per Mike Maignan. Questa relazione consolidata potrebbe facilitare un accordo, aprendo magari a una formula economicamente vantaggiosa per i rossoneri, nonostante Jackson abbia ancora un contratto lungo con il Chelsea.

Tare e Allegri sono chiamati a un lavoro di fino per navigare queste complesse dinamiche di mercato. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi un attaccante che possa garantire un elevato numero di gol e che si integri perfettamente nel nuovo progetto tecnico del Milan. La partita per Nicolas Jackson è appena iniziata e promette scintille fino all’ultimo giorno di mercato. Riusciranno i rossoneri a superare la concorrenza del Newcastle e a portare il talentuoso attaccante senegalese a San Siro? Le prossime settimane saranno decisive.