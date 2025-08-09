Connect with us

Calciomercato Milan, il Nottingham Forest avvisa Tare! Proposta choc in arrivo, i rossoneri ci pensano

Milan news 24

Published

50 minuti ago

on

By

Musah

Calciomercato Milan, il Nottingham Forest ha preannunciato al club rossonero l’invio di un’offerta da 30 milioni di euro per Musah

Il calciomercato Milan entra nel vivo e le trattative per Yunus Musah tengono banco in casa Milan. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il futuro del centrocampista americano è appeso a un filo, con il Nottingham Forest pronto a sferrare l’attacco decisivo.

Moretto, fonte sempre attendibile per le vicende di mercato, ha sottolineato come questi siano “giorni importanti per Musah”. L’interesse del Nottingham Forest per il talentuoso giocatore non è una novità, ma ora le intenzioni sembrano concretizzarsi in un’offerta. Si parla di una cifra che si aggirerebbe tra i 25 e i 26 milioni di sterline, corrispondenti a circa 28-30 milioni di euro. Un investimento significativo per il club inglese, che spera di convincere il Milan a privarsi di un elemento così prezioso.

La situazione è complessa, soprattutto considerando il ruolo che Musah ricopre nei piani del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Per il tecnico, subentrato a Stefano Pioli, Musah è un giocatore “importante”, un pilastro su cui costruire la squadra che affronterà la prossima stagione. Questa considerazione ha già portato il Milan a rifiutare un’offerta precedente del Napoli, ferma a 25 milioni di euro. Una cifra che, alla luce delle nuove valutazioni e della rinnovata importanza di Musah per Allegri, “non basta più ora”.

La palla passa ora al Nottingham Forest. Sarà la loro offerta di 28-30 milioni di euro sufficiente a “strappare il sì del Milan”? La dirigenza rossonera, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dovrà valutare attentamente ogni aspetto. Cedere un giocatore ritenuto fondamentale da Allegri è una decisione che comporta una profonda riflessione, ma al tempo stesso un’offerta così cospicua potrebbe rappresentare un’opportunità per finanziare altri movimenti di mercato e rafforzare ulteriormente la rosa in altri reparti.

Il Milan si trova quindi di fronte a un bivio: trattenere un giocatore chiave per il progetto tecnico di Allegri, oppure accettare una plusvalenza importante che potrebbe sbloccare nuove risorse. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’epilogo di questa avvincente trattativa che tiene con il fiato sospeso i tifosi rossoneri. Resta da vedere se il Nottingham Forest passerà “dalle parole ai fatti” e se la sua offerta sarà in grado di superare le resistenze del Milan e le volontà di Massimiliano Allegri. Il mercato è imprevedibile, ma le sensazioni indicano che la saga di Yunus Musah è vicina a una svolta cruciale.

