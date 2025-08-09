Calciomercato Milan, il Nottingham Forest avvisa Tare! Proposta choc in arrivo, i rossoneri ci pensano

Calciomercato Milan, il Nottingham Forest ha preannunciato al club rossonero l’invio di un’offerta da 30 milioni di euro per Musah

Il calciomercato Milan entra nel vivo e le trattative per Yunus Musah tengono banco in casa Milan. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il futuro del centrocampista americano è appeso a un filo, con il Nottingham Forest pronto a sferrare l’attacco decisivo.

Moretto, fonte sempre attendibile per le vicende di mercato, ha sottolineato come questi siano “giorni importanti per Musah”. L’interesse del Nottingham Forest per il talentuoso giocatore non è una novità, ma ora le intenzioni sembrano concretizzarsi in un’offerta. Si parla di una cifra che si aggirerebbe tra i 25 e i 26 milioni di sterline, corrispondenti a circa 28-30 milioni di euro. Un investimento significativo per il club inglese, che spera di convincere il Milan a privarsi di un elemento così prezioso.

La situazione è complessa, soprattutto considerando il ruolo che Musah ricopre nei piani del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Per il tecnico, subentrato a Stefano Pioli, Musah è un giocatore “importante”, un pilastro su cui costruire la squadra che affronterà la prossima stagione. Questa considerazione ha già portato il Milan a rifiutare un’offerta precedente del Napoli, ferma a 25 milioni di euro. Una cifra che, alla luce delle nuove valutazioni e della rinnovata importanza di Musah per Allegri, “non basta più ora”.

La palla passa ora al Nottingham Forest. Sarà la loro offerta di 28-30 milioni di euro sufficiente a “strappare il sì del Milan”? La dirigenza rossonera, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dovrà valutare attentamente ogni aspetto. Cedere un giocatore ritenuto fondamentale da Allegri è una decisione che comporta una profonda riflessione, ma al tempo stesso un’offerta così cospicua potrebbe rappresentare un’opportunità per finanziare altri movimenti di mercato e rafforzare ulteriormente la rosa in altri reparti.

Il Milan si trova quindi di fronte a un bivio: trattenere un giocatore chiave per il progetto tecnico di Allegri, oppure accettare una plusvalenza importante che potrebbe sbloccare nuove risorse. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’epilogo di questa avvincente trattativa che tiene con il fiato sospeso i tifosi rossoneri. Resta da vedere se il Nottingham Forest passerà “dalle parole ai fatti” e se la sua offerta sarà in grado di superare le resistenze del Milan e le volontà di Massimiliano Allegri. Il mercato è imprevedibile, ma le sensazioni indicano che la saga di Yunus Musah è vicina a una svolta cruciale.