Kjaergaard Milan, pensiero dei rossoneri per il danese: la situazione e le ultime sul centrocampista del Salisburgo

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan starebbe pensando Kjaergaard, centrocampista danese in forza al Salisburgo che ha però attirato gli interessi di altri club italiani tra cui Juve e Roma.

I rossoneri dovranno fare in fretta prima che vada in porto il solito piano targato Red Bull: un altro anni in Austria e poi il naturale approdo alla “sorella” Lipsia.