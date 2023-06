Meunier Milan: il belga è in un uscita dal Borussia. Ecco le cifre

Meunier Milan: il belga è in un uscita dal Borussia. Ecco le cifra con cui potrebbe lasciare il club tedesco e il problema stipendio

Secondo quanto riportato dalla Bild, Thomas Meunier è tra i giocatori che potrebbero lasciare il Borussia Dortmund e sulle sue tracce c’è il Milan.

Il belga potrebbe andare via a prezzo di saldo, per appena 3 milioni di euro, ma c’è il problema stipendio: l’Aston Villa è disposto a offrigli poco meno degli 8.5 milioni di euro che percepisce in Germania.