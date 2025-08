Calciomercato Milan, fredda la pista Hojlund? Spunta il retroscena che non lascia dubbi. La ricostruzione

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiesto informazioni per Hojlund ma al momento ritengono i costi dell’operazione troppo alti

Le voci di mercato continuano ad animare l’estate calcistica, e il Milan è come sempre al centro di molte speculazioni. Il nome che ha scaldato gli animi dei tifosi rossoneri nelle ultime ore è quello di Rasmus Hojlund, il talentuoso attaccante danese del Manchester United. Tuttavia, come riportato dal sempre affidabile Fabrizio Romano, l’operazione sembra al momento economicamente infattibile per le casse del Diavolo, complici le condizioni richieste dai Red Devils. Un vero peccato per un giocatore che, con la sua stazza fisica, la sua velocità e il suo fiuto del gol, si sposerebbe alla perfezione con le idee tattiche del nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, e con la visione del neo Direttore Sportivo, Igli Tare.

Il Manchester United ha investito una cifra considerevole per Hojlund solo un anno fa, e non ha alcuna intenzione di svenderlo. Le richieste economiche, che si aggirano su cifre molto elevate, rendono l’affare un ostacolo insormontabile per il Milan in questa fase del mercato. La dirigenza rossonera, sotto la guida attenta di Igli Tare, sta valutando con la massima prudenza ogni singola mossa, consapevole della necessità di mantenere un equilibrio finanziario solido pur puntando a rinforzare la squadra.

Nonostante l’interesse per Hojlund, la pista più concreta per l’attacco rossonero rimane quella che porta a Dusan Vlahovic. Fabrizio Romano sottolinea come il Milan sia sempre in attesa di lanciare un approccio ufficiale per l’attaccante serbo della Juventus. Vlahovic rappresenta un obiettivo primario per il Milan già da tempo, e la sua situazione alla Juventus non è delle più tranquille, il che potrebbe aprire spiragli per una trattativa.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera è un fattore determinante in questa fase di mercato. Allegri è un grande estimatore di Vlahovic, avendolo allenato alla Juventus, e vede nel serbo il centravanti ideale per il suo sistema di gioco. La sua capacità di tenere palla, di attaccare la profondità e di finalizzare con entrambi i piedi lo rende un profilo completo e adatto al calcio che Allegri intende proporre a San Siro. La presenza di Igli Tare, con la sua profonda conoscenza del campionato italiano e dei giocatori emergenti, sarà fondamentale nel dialogo con la Juventus e nel costruire l’operazione nel modo più vantaggioso possibile per il Milan.

Il Milan, quindi, si trova di fronte a un bivio strategico. Da un lato, il sogno Hojlund, affascinante ma economicamente proibitivo. Dall’altro, la concreta possibilità Vlahovic, un affare che, seppur complesso, appare più realistico e in linea con le esigenze tecniche e le disponibilità economiche del club. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione gli sviluppi di queste trattative, sperando che l’attacco possa essere rinforzato con un nome di spessore che possa garantire un significativo salto di qualità alla squadra in vista della prossima stagione. Il mercato è ancora lungo, e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma la sensazione è che il calciomercato Milan stia lavorando con serietà e determinazione per regalare ad Allegri e a Tare la migliore rosa possibile.