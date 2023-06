Tameze Milan: un altro club sul centrocampista del Verona. Ecco cosa filtra sul suo futuro e tutti i club italiani interessati

Non solo il Milan, ma anche il Cagliari ha messo nel mirino Adrien Tameze, centrocampista classe 1994 in forza all’Hellas Verona.

Per Tameze ci sono interessi anche da altri club come Torino e Genoa visto che la sua avventura in Veneto pare giunta al capolinea.