Mercato Milan, Samardzic fa rientro a Udine: la situazione dopo che la trattativa con l’Inter si è bloccata

Dopo aver svolto le visite mediche con l’Inter, la trattativa per Lazar Samardzic si è improvvisamente bloccata e il centrocampista ha lasciato Milano per far rientro a Udine.

Ancora non c’è chiarezza sul suo futuro, ma il Milan potrebbe ritornare alla carica sul centrocampista dell’Udinese.