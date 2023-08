Fresneda Milan: rossoneri ancora in corsa? La situazione e le ultime sul futuro del terzino spagnolo del Valladolid

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Twitter, due squadre di Premier League, Sporting e Porto, sono molto interessate a Iván Fresneda.

Inoltre, il Milan non è più in corsa per il terzino spagnolo del Real Valladolid.