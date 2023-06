Rebic Milan: il croato è vicinissimo all’addio. La situazione e l’offerta arrivata al club rossonero da parte del Besiktas

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i calciatori che lasceranno il Milan quest’estate c’è Ante Rebic.

Dalla Turchia sarebbe arrivata un’offerta proprio per l’attaccante croato da parte del Besiktas. In caso di proposta congrua il Milan difficilmente dirà di no.