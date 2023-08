Mercato Milan, la Fiorentina rifiuta tutte le offerte per Amrabat. Le novità e le ultime sul futuro del centrocampista marocchino

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha rispedito al mittente tutte le offerte pervenute per Amrabat.

Infatti, il club viola ha rifiutato le proposte arrivate dal Galatasaray e dal Manchester United per il centrocampista marocchino accostato anche al Milan. Nel caso di cessione last minute di Amrabat la Fiorentina avrebbe scelto in Demme del Napoli l’eventuale sostituto.