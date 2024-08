Emerson Royal Milan, trattativa ai dettagli FINALE: per la fumata bianca è questioni di ORE! Ecco cosa manca per l’OK del Tottenham. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la trattativa tra Milan e Tottenham per Emerson Royal è ai dettagli finali.

Il club rossonero ha intensificato i contatti con il club inglese e per la fumata bianca definitiva è questioni di ore. Al momento si lavora sui bonus, l’unico punto in cui le parti non sono ancora completamente d’accordo. Il Diavolo è arrivato a quota 14 milioni più 3 di bonus, il Tottenham ne chiede 15 garantiti più 3/4 di bonus