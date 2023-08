De Ketelaere Milan: il belga continua ad allenarsi a Milanello. La situazione sul futuro del trequartista rossonero

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, anche questa mattina Charles De Ketelaere si è allenato con la squadra a Milanello.

I rossoneri sono sempre in attesa del sì definitivo del trequartista belga all’Atalanta per il trasferimento in prestito in terra bergamasca.