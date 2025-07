Calciomercato Milan, Darwin Nunez torna di moda? La decisione di Slot in vista dell’amichevole odierna accende le speranze

Calciomercato Milan, Arne Slot ha escluso Darwin Nunez per l’amichevole di oggi contro i rossoneri di Allegri: Tare prende nota

Tra poco meno di un’ora, Hong Kong sarà il palcoscenico di un’affascinante amichevole che vedrà contrapporsi Liverpool e Milan, nel secondo impegno della tournée asiatica e oceanica dei rossoneri. Un match che, seppur amichevole, promette scintille, con entrambi gli allenatori pronti a schierare i propri migliori uomini. Tuttavia, non sono mancate le sorprese e, soprattutto tra le fila dei Reds, le esclusioni di lusso che hanno acceso i riflettori sul calciomercato.

La decisione più clamorosa da parte di Arne Slot, il tecnico del Liverpool, riguarda Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano è stato spedito in tribuna per “questioni di mercato”, una scelta che conferma la sua posizione ai margini del progetto tecnico dei Reds. Nonostante una pre-season importante, sembra ormai certo che Núñez lascerà Liverpool in questa sessione estiva. E proprio qui entra in gioco il calciomercato Milan.

Il club rossonero, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, è attivamente alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche di Núñez. L’obiettivo è chiaro: rinforzare e completare il reparto delle prime punte a disposizione di Allegri per la prossima stagione. La situazione di Núñez, quindi, rappresenta un’opportunità ghiotta per il Diavolo. Un attaccante giovane (classe 1999), potente, con un buon fiuto per il gol e capace di attaccare la profondità, caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con il sistema di gioco che Allegri potrebbe voler implementare.

La partita di oggi, dunque, assume anche una valenza di vetrina indiretta. Sebbene Núñez non sarà in campo, la sua assenza è un chiaro segnale di rottura con il Liverpool, e potrebbe accelerare le trattative. Il Milan, dal canto suo, monitora con grande attenzione la situazione. Tare e Allegri sanno che il mercato degli attaccanti è fluido e competitivo, e che cogliere le giuste occasioni è fondamentale. L’uruguaiano, con la sua esperienza in Premier League e in Champions League, pur essendo un giocatore di indubbie qualità, potrebbe essere il profilo ideale per dare una nuova dimensione all’attacco rossonero.

La sfida di Hong Kong, quindi, non sarà solo un test di preparazione, ma anche un momento per osservare da vicino le dinamiche del calciomercato che potrebbero portare a sviluppi importanti per il futuro del Milan. L’interesse per Darwin Núñez è concreto, e le prossime settimane saranno decisive per capire se il nuovo corso rossonero, targato Allegri e Tare, riuscirà a mettere a segno un colpo di mercato così significativo per la linea offensiva. Resta da vedere se le “questioni di mercato” di Núñez lo porteranno effettivamente a vestire la maglia rossonera.