Chukwueze Milan: il Villarreal chiede una contropartita. Ecco chi è

Chukwueze Milan: il Villarreal chiede di inserire il prestito di Adli nella trattativa. Ecco tutti i dettagli e le ultime

Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, Milan sta spingendo per portare in rossonero Samuel Chukwueze ma per ora non c’è ancora un accordo con il Villarreal.

Però, nelle ultime ore, qualcosa sembrerebbe muoversi: infatti, il club spagnolo vorrebbe inserire nella trattativa il prestito di Yacine Adli.