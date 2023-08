Calafiori Bologna, UFFICIALE: anche il Milan lo aveva cercato in estate. Ecco il comunicato del club rossoblù

Riccardo Calafiori è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. In estate il terzino era stato cercato anche dal Milan. Ecco il comunicato UFFICIALE:

«Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Fc Basel il diritto alle prestazioni sportive del difensore Riccardo Calafiori. Talentuoso terzino sinistro classe 2002, è potente, veloce e con grandi capacità di corsa e lunga falcata. Dotato di buona tecnica individuale, sa puntare l’avversario e saltarlo anche grazie alla prorompente fisicità, dimostrata fin dai tempi delle giovanili alla Roma. Campione d’Italia Under17 nel 2017/18, durante una partita di Youth League subisce un grave infortunio al ginocchio sinistro. Dopo una lunga riabilitazione, debutta coi giallorossi in Prima squadra nell’agosto 2020 con Fonseca in panchina. Nella stagione successiva esordisce in Europa League con la Roma, gioca 5 partite e trova anche il primo gol da professionista con una botta da lontano allo Young Boys. Ottenendo meno spazio con l’arrivo di Mourinho si trasferisce in prestito per pochi mesi al Genoa quindi definitivamente al Basilea, dove guadagna ben presto fiducia e minutaggio, ritrovando le competizioni continentali col cammino in Conference fino alla semifinale e un gol agli Ottavi allo Slovan Bratislava. Ama aggredire lo spazio davanti a sé, è bravo in appoggio ai compagni, arriva facilmente sul fondo chiudendo buone triangolazioni: nelle Nazionali giovanili è una presenza fissa fino all’Under21 di Nicolato».