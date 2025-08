Calciomercato Milan, Athekame vicinissimo! Cifre e dettagli, accordo ad un passo con lo Young Boys

Calciomercato Milan, vicinissimo il colpo Athekame, terzino destro dello Young Boys: cifre e dettagli del possibile affare

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, e l’AC Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, sembra essere a un passo dal chiudere l’acquisto del promettente Athekame dallo Young Boys. L’operazione, che si preannuncia un affare interessante per entrambe le parti, potrebbe concludersi rapidamente, fornendo un nuovo tassello alla rosa rossonera in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano svizzero Blick, le trattative tra i due club sono a uno stadio avanzato. Lo Young Boys valuta il suo gioiello circa 10 milioni di euro, una cifra che riflette il potenziale e le prestazioni del giocatore. Il calciomercato Milan, d’altro canto, ha presentato un’offerta iniziale di circa 7 milioni di euro. La buona notizia è che la distanza tra domanda e offerta è minima e la volontà comune è quella di trovare un accordo a metà strada, presumibilmente intorno agli 8 milioni di euro. Questa cifra, come sottolineato anche dalla fonte, rappresenta l’obiettivo che lo Young Boys si era prefissato per la cessione di Athekame, rendendo l’operazione vantaggiosa per il club svizzero.

L’arrivo di Athekame a Milano rappresenterebbe un segnale forte della nuova strategia di mercato del club, mirata a combinare l’esperienza dei giocatori affermati con il potenziale dei giovani talenti. Igli Tare, con la sua riconosciuta abilità nello scovare e valorizzare i prospetti, starebbe lavorando per portare a termine questa trattativa che si allinea perfettamente con la visione di Allegri di costruire una squadra dinamica e competitiva. L’allenatore livornese, noto per la sua capacità di far crescere i giovani, vedrebbe in Athekame un elemento chiave per il futuro del centrocampo o della difesa, a seconda del ruolo specifico che Tare e Allegri vedranno per lui.

Per il Milan, l’investimento di circa 8 milioni di euro per un giocatore del calibro di Athekame è significativo ma strategico. Non solo il giocatore porterebbe nuove energie e qualità alla squadra, ma il suo potenziale di crescita e il valore di rivendita potrebbero aumentare esponenzialmente in pochi anni, rappresentando anche un investimento finanziario intelligente. La chiusura rapida dell’affare è cruciale per permettere al giocatore di integrarsi al meglio con la squadra durante la preparazione estiva, aspetto fondamentale per Allegri che punta a plasmare una squadra coesa e ben oliata fin dall’inizio della stagione.

In sintesi, l’affare Athekame tra Young Boys e Milan sembra essere in dirittura d’arrivo. Con un accordo che si aggira sugli 8 milioni di euro, entrambe le società sembrano soddisfatte. Questo acquisto, fortemente voluto da Tare e in linea con le esigenze tattiche di Allegri, potrebbe rappresentare un importante tassello per il futuro del Milan, confermando l’attenzione del club per il mercato dei giovani talenti e la costruzione di una squadra competitiva e sostenibile. I tifosi rossoneri attendono ora l’ufficialità di un colpo che potrebbe rivelarsi uno dei più intelligenti di questa sessione di mercato.