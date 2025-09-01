Calciomercato Milan, c’è il comunicato: Adrien Rabiot è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero

Calciomercato Milan, i rossoneri, tramite un comunicato, hanno ufficializzato l’acquisto di Adrien Rabiot dal Marsiglia

Il calcio milanese si accende con un colpo di mercato che promette di ridefinire gli equilibri in campo. L’AC Milan ha infatti annunciato ufficialmente l’acquisizione di Adrien Rabiot, il potente centrocampista francese proveniente dall’Olympique Marsiglia. La notizia, che ha già fatto il giro del mondo calcistico, conferma le ambizioni della società rossonera, decisa a rafforzare la propria rosa con giocatori di esperienza internazionale e dal profilo vincente.

Rabiot, classe 1995, ha siglato un accordo che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2028. Un contratto a lungo termine che sottolinea la fiducia del club nelle sue qualità e la volontà di renderlo una pedina fondamentale per i prossimi anni. La sua carriera parla da sé: cresciuto nei vivai francesi, ha raggiunto la notorietà con il Paris Saint-Germain, dove ha collezionato ben 227 presenze e 24 gol, vincendo un’impressionante serie di trofei, tra cui cinque Ligue 1.

Ma il suo legame con l’Italia è forte e significativo. Nel 2019 è approdato alla Juventus, dove ha continuato a mettere in mostra il suo talento, totalizzando 212 presenze e 22 reti. In bianconero ha conquistato uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, dimostrando di saper essere decisivo anche nel campionato italiano. Il breve ritorno in Francia, al Marsiglia, è stato un altro capitolo di successo, con 32 presenze e ben 10 gol, a testimonianza di una maturità calcistica raggiunta che lo rende un centrocampista completo, capace di abbinare fisicità, visione di gioco e un ottimo senso del gol.

L’arrivo di Rabiot è un segnale chiaro della nuova strategia del calciomercato Milan. La presenza di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore sembra aver inaugurato un’era di decisioni audaci e mirate. Allegri, che ha già avuto modo di lavorare con Rabiot alla Juventus, conosce perfettamente le sue caratteristiche e saprà come valorizzarle al meglio all’interno del suo schema tattico. La conferma ufficiale dell’affare è stata data direttamente dall’AC Milan, che nel suo comunicato ha voluto sottolineare il pedigree del giocatore e le sue qualità tecniche e umane.

Per i tifosi rossoneri, l’acquisto di Rabiot rappresenta un motivo di grande entusiasmo e una promessa di un futuro luminoso. Con la sua esperienza internazionale e la sua leadership, il francese si candida a diventare un punto di riferimento per la squadra e un elemento chiave per la rincorsa a obiettivi ambiziosi.