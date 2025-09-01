Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Musah all’Atalanta: il comunicato del club bergamasco

Calciomercato Milan, è ufficiale la cessione di Musah all’Atalanta: arrivato il comunicato della società bergamasca

L’Atalanta BC ha annunciato un’operazione di mercato che ha scosso il mondo del calcio italiano: l’acquisizione di Yunus Musah, il talentuoso centrocampista statunitense, dal AC Milan. Questo trasferimento, formalizzato come prestito oneroso fino al 30 giugno 2026 con un’opzione per l’acquisto definitivo, rappresenta un colpo strategico per la squadra nerazzurra, che si rafforza con un giocatore polivalente e di prospettiva internazionale.

La Carriera di Yunus Musah: Un Talento Globale

Nato a New York da genitori di origini ghanese, Musah ha avuto un percorso di formazione calcistica unico. Dopo i primi passi in Italia, nel settore giovanile del Giorgione, si trasferisce a Londra dove completa la sua crescita all’Arsenal Academy. La sua carriera professionale spicca in Spagna, dove indossa la maglia del Valencia CF per tre stagioni, collezionando 108 presenze totali, di cui 94 nella Liga. Le sue performance lo rendono uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.

Il Passaggio al Milan e il Ritorno in Italia

Nell’estate del 2023, Musah fa il suo ritorno in Italia, acquistato a titolo definitivo dal calciomercato Milan. In maglia rossonera, in poco più di due stagioni, Musah totalizza ben 82 presenze complessive, tra cui 60 in Serie A, 12 in UEFA Champions League e 4 in UEFA Europa League. Sebbene la sua esperienza a Milano sia stata ricca di impegni, culminata anche con la vittoria della Supercoppa Italiana nel 2025 (con un assist decisivo in semifinale contro la Juventus), il suo futuro si colora di nerazzurro. Questa mossa di mercato segna un cambiamento significativo nel progetto tecnico del Milan, ora guidato dal Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri.

Un Profilo Versatile per l’Atalanta

L’arrivo di Musah offre all’Atalanta un’opzione di centrocampo estremamente dinamica e versatile. Con oltre 150 presenze tra la Serie A e la Liga spagnola, il giocatore ha già dimostrato di sapersi adattare a diversi campionati di alto livello. La sua esperienza in Champions League e in Europa League sarà inoltre un valore aggiunto fondamentale per la squadra di Juric, che continua a competere su palcoscenici europei.

Il Futuro di Musah e il Riconoscimento Internazionale

Nonostante la giovane età (soli 22 anni), Musah vanta già un palmarès di tutto rispetto con la Nazionale statunitense. Sin dall’esordio nel 2020, ha collezionato 47 presenze, distinguendosi come uno dei talenti emergenti. Le sue prestazioni al Mondiale del 2022 lo hanno consacrato, valendogli il prestigioso titolo di U.S. Soccer Young Player of the Year. Con la sua Nazionale, ha inoltre trionfato per ben tre volte nella CONCACAF Nations League (2021, 2023, 2024). Il suo trasferimento all’Atalanta rappresenta un’opportunità per Musah di consolidare ulteriormente la sua carriera e continuare a crescere sotto la guida di uno staff tecnico di prim’ordine.

Fonte: Comunicato ufficiale Atalanta BC

“La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Yunus, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra.”