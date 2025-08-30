Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Coubis alla Sampdoria: i comunicati dei due club

Calciomercato Milan, è ufficiale la cessione di Coubis alla Sampdoria: i comunicati dei due club sull’operazione

La sessione estiva di calciomercato Milan continua a regalare sorprese e movimenti strategici. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda il giovane difensore centrale Andrei Coubis, classe 2003, che lascia il Milan per approdare alla Sampdoria. L’operazione, annunciata dai comunicati ufficiali di entrambi i club, si configura come un prestito con obbligo di riscatto condizionato, un’opportunità di crescita fondamentale per il difensore di origini rumene.

Il trasferimento di Coubis, che nella scorsa stagione ha militato nel Milan Futuro in Serie C, rappresenta un passo cruciale nella sua carriera. L’approdo in Serie B con la maglia blucerchiata gli permetterà di confrontarsi con un campionato più competitivo e di accumulare esperienza preziosa per il suo futuro. La Sampdoria, da parte sua, si assicura un giovane talento promettente che ha mostrato qualità importanti nel settore giovanile rossonero. Coubis ha dimostrato di avere grinta, personalità e una buona visione di gioco, caratteristiche che il nuovo allenatore Allegri ha sempre cercato nei suoi giocatori. Anche il nuovo direttore sportivo del Milan, Tare, sembra aver avallato la scelta, ritenendola la migliore per la crescita del giocatore.

I dettagli dell’accordo, come specificato nei comunicati ufficiali, sono chiari. Il Milan ha comunicato di aver “ceduto, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubiș a U.C. Sampdoria”. A sua volta, la Sampdoria ha confermato l’acquisizione, sottolineando che il difensore “si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029“. Questo vincolo contrattuale a lungo termine dimostra la fiducia della società ligure nel potenziale del giocatore. Per il Milan, si tratta di una mossa che riflette una strategia ben precisa: valorizzare i propri giovani talenti offrendo loro la possibilità di fare esperienza in contesti di alto livello. La decisione di affidare Coubis alla Sampdoria è, in tal senso, un segnale della sinergia tra i due club e della volontà di entrambe le parti di lavorare per la crescita del calciatore.

Questa operazione, quindi, non è solo una semplice cessione, ma un investimento nel futuro di un giocatore che potrebbe un giorno tornare a calcare i campi di San Siro. Il Milan ha voluto augurare a Coubis “le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva“, un messaggio che sottolinea il legame che ancora esiste tra il club e il suo giovane difensore. La Serie B sarà un banco di prova fondamentale per Andrei, che avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore e di maturare come calciatore professionista. La Sampdoria, con questa mossa, conferma la sua intenzione di puntare su una linea verde, costruendo una squadra solida e proiettata verso il futuro. L’arrivo di Coubis rappresenta un tassello importante in questo percorso di rinnovamento. Le aspettative sul difensore sono alte, e i tifosi doriani sperano che possa diventare una colonna portante della squadra.