Calciomercato Milan, primo regalo a Conceicao! Contatti con Mendes, arriva lui in attacco

Calciomercato Milan, arriva il primo regalo per Sergio Conceicao: contatti avviati con Mendes, c’è Trincao nel mirino

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina avrà risvolti importanti anche per quanto riguarda il calciomercato Milan.

Anche per quanto riguarda gli altri reparti è utile scorrere la lista degli assisti di Mendes, agente di Conceiçao e al centro di un’ampia galassia di giocatori. La priorità è nell’altra area: il

Milan attacca ma resta sempre a corto di gol, giustificazione che Fonseca ha usato per la sua ultima in rossonero contro la Roma. Anche in questo caso sarà prima necessaria una valutazione complessiva: che fare di Okafor? E di Chukwueze, una volta recuperato? Difficile

che entrambi siano considerati utili alla causa. Uno dei due potrebbe liberare uno spazio che

Jorge Menedes lavorerebbe per far occupare a Trincao, uno dei talenti più brillanti del suo

gruppo, ma mai all’altezza in un top club. Dopo il Barcellona infatti, doppio passio indietro:

prima al Wolverhampton, e dal 2022 allo Sporting Lisbona. Club legati da buoni uffici con

l’agente portoghese. Il Milan sarebbe un palcoscenico adatto alla consacrazione di Trincao,

25 anni, jolly offensivo con particolare predilezione per la zona destra del campo: quest’anno sei gol in 27 partite giocate. Valutato sui 25 milioni.