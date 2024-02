Calciomercato Milan: tre decisioni già prese in vista dell’estate. Cosa succederà

Calciomercato Milan: tre decisioni già prese in vista della prossima sessione estiva. Ecco che cosa succederà

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a fatto il punto sul calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva. In casa rossonera sono già state prese in particolare le seguenti tre decisioni.

La prima: non ci sarà una rivoluzione in stile 2023 ma i cambiamenti saranno importanti. La seconda: la priorità è il centravanti (Zirkzee e Sesko i nomi più graditi). La terza: molto dipenderà dalle probabili maxi offerte per Maignan, Theo Hernandez o Leao e dalla reazione del club.