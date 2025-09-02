Calciomercato Milan, conferme su Bennacer! Trabzonspor a tutta sull’algerino, la richiesta di Tare è irremovibile

Calciomercato Milan, arrivano conferme sul forte interesse del Trabzonspor su Ismael Bennacer: i rossoneri chiedono 12 milioni di euro

Il calciomercato italiano ha chiuso i battenti, ma le operazioni in uscita verso campionati con la sessione ancora aperta sono tutt’altro che finite. Un caso che sta tenendo banco in queste ore riguarda il calciomercato Milan e il suo talentuoso centrocampista Ismael Bennacer. Nonostante la finestra di mercato per le entrate si sia conclusa, il mercato turco rimane attivo fino al 12 settembre e questo offre un’ultima possibilità per alcune squadre italiane di sfoltire le proprie rose. È proprio da qui che arriva una proposta che potrebbe cambiare il futuro del giocatore algerino.

Secondo il portale turco Fanatik, il Trabzonspor si è fatto avanti con decisione per acquistare Bennacer. Il club turco, attualmente a soli due punti di distanza dal Galatasaray, è alla ricerca di un rinforzo di spessore per il proprio centrocampo e vede in Bennacer il profilo ideale per alzare il livello tecnico della squadra. L’allenatore del Trabzonspor, Fatih Tekke, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione, confermando l’interesse del club per il giocatore del Milan.

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, ha fissato il prezzo per Bennacer a 12 milioni di euro. Questa cifra rappresenta la richiesta dei rossoneri per lasciar partire il centrocampista, che è stato un elemento chiave della squadra nelle scorse stagioni. La trattativa è in corso e le prossime ore saranno decisive per capire se il Trabzonspor riuscirà a soddisfare le richieste economiche del Milan.

La possibile partenza di Bennacer rappresenterebbe una mossa strategica per il Milan, che potrebbe monetizzare una cessione importante e reinvestire i fondi in future operazioni di mercato. Il giocatore, dal canto suo, potrebbe trovare in Turchia un ruolo di maggiore protagonista, in un campionato in cui il Trabzonspor è una delle principali squadre. Resta da vedere se il Milan e il giocatore stesso accetteranno la proposta, o se Bennacer resterà a Milano per la stagione in corso. La pressione è alta e le trattative sono serrate, con il Trabzonspor che spera di chiudere l’affare prima della scadenza del mercato turco.