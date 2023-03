Calciomercato Milan: arriva la “benedizione” di Totti sull’obiettivo rossonero. Ecco cosa ha detto l’ex capitano della Roma

Francesco Totti, ex Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport da un evento di padel a Santa Severa. Le sue parole su Retegui, obiettivo del calciomercato Milan.

PAROLE – Retegui l’avevo visto in alcuni video. Mi aveva impressionato dal lato fisico e mentale, era voglioso. Non l’ho segnalato io a Mancini. Non ce l’ho più adesso, ce l’avevo purtroppo. Sono contento per lui, è un bravo ragazzo, una buona famiglia e se lo merita.