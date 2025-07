Calciomercato Milan, niente Francia per Torriani! Decisione presa, l’ultima notizia è una sentenza

Condividi via email

Calciomercato Milan, il Lione abbandona la pista Torriani: i francesi hanno scelto il sostituto di Lucas Perri. I dettagli

La finestra di mercato estiva si sta infiammando, e le squadre europee sono impegnate a rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra i club più attivi c’è senza dubbio il Lione di Paulo Fonseca, il quale si trova di fronte a una sfida cruciale: trovare un degno erede per Lucas Perri. L’estremo difensore brasiliano, infatti, ha salutato la Ligue 1 per approdare al Leeds United, lasciando un vuoto importante tra i pali dell’OL.

Per diverse ore, la suggestione Lorenzo Torriani aveva animato l’ambiente lionese. Il giovane portiere classe 2005 del calciomercato Milan era stato seriamente considerato come possibile sostituto di Perri. L’idea di puntare su un talento emergente italiano, peraltro proveniente da un club prestigioso come il Milan, aveva evidentemente affascinato la dirigenza dell’OL. Al Milan, con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, la situazione di Torriani era sicuramente monitorata con attenzione, data la sua giovane età e le sue promettenti qualità.

Tuttavia, stando a quanto riportato dai colleghi di RMC Sport, il Lione ha virato decisamente altrove. La pista che portava a Torriani è stata abbandonata, e il club francese ha deciso di affondare il colpo per un altro profilo: Dominik Greif. Il portiere slovacco, 28enne, attualmente in forza al Mallorca, è il nome caldo per la porta dell’OL.

La scelta di Greif non è casuale. Nella passata stagione, l’estremo difensore si è distinto come uno dei migliori interpreti del suo ruolo nella Liga, collezionando ben 31 presenze. I suoi numeri parlano chiaro: con 37 gol subiti e 7 clean sheets all’attivo, Greif ha dimostrato grande affidabilità e reattività tra i pali, qualità che lo rendono un candidato ideale per il progetto di Paulo Fonseca. La sua esperienza e la sua solidità sono fattori che potrebbero aver pesato enormemente nella decisione del Lione, preferendo un portiere già affermato rispetto a un giovane promettente.

L’arrivo di Greif rappresenterebbe un rinforzo significativo per il Lione, che si prepara ad affrontare una stagione ricca di impegni. La scelta di puntare su un profilo più maturo e con comprovata esperienza internazionale evidenzia la volontà del club di garantire stabilità e sicurezza al proprio reparto difensivo. Mentre il Milan, sotto la nuova guida di Tare e Allegri, continuerà a valorizzare i suoi giovani talenti come Torriani, il Lione si appresta a dare il benvenuto a Dominik Greif, mettendo fine a una delle prime grandi “saghe” di questo mercato estivo. Resta da vedere come Greif si inserirà negli schemi di Fonseca e quale impatto avrà sulle prestazioni del Lione nella prossima stagione.