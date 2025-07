Calciomercato Milan, rebus Torriani! Pazza idea in Serie A, ci stanno provando seriamente

Calciomercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Torriani: spunta l’idea Lecce, Corvino lo ha chiesto in prestito

Il calciomercato estivo è ormai nel vivo e le squadre si muovono per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Il Lecce, in particolare, si trova di fronte a una potenziale sfida significativa: la possibile cessione del proprio portiere titolare, Wladimiro Falcone. La sua ottima stagione tra i pali ha attirato l’attenzione di diversi club, e se dovesse concretizzarsi un trasferimento, il direttore sportivo Pantaleo Corvino ha già individuato un profilo interessante per sostituirlo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il nome caldo per la porta giallorossa è quello di Noah Torriani, giovane e promettente portiere di proprietà del calciomercato Milan. Torriani, che ha mostrato grandi potenzialità nelle giovanili rossonere e in alcune uscite con la prima squadra, è considerato un prospetto di grande interesse per il futuro. La sua agilità, la reattività tra i pali e la buona capacità nel gioco con i piedi lo rendono un profilo moderno e adatto al calcio contemporaneo. Corvino, con il suo proverbiale fiuto per i giovani talenti, avrebbe messo gli occhi su di lui come l’erede ideale di Falcone.

Tuttavia, la strada per arrivare a Torriani non è affatto in discesa per il Lecce. Sul giovane portiere del Milan si registra un forte interesse da parte dell’Olympique Lione, club francese che sembra essere in vantaggio nella corsa per accaparrarsi le sue prestazioni. Il Lione, noto per la sua politica di valorizzazione dei giovani e per la capacità di offrire palcoscenici importanti a livello europeo, potrebbe rappresentare una destinazione allettante per Torriani. La competizione tra i due club si preannuncia accesa, e il Milan con il suo nuovo DS Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, dovrà valutare attentamente il futuro del proprio talentuoso estremo difensore.

Per il Lecce, la questione Falcone è cruciale. Se il portiere dovesse partire, la priorità di Corvino sarà quella di assicurarsi un sostituto all’altezza che possa garantire solidità e sicurezza tra i pali. L’esperienza del DS salentino nel scovare e lanciare giovani promesse è ben nota, e la scelta di puntare su Torriani ne è un’ulteriore conferma. Tuttavia, la pressione del Lione e la volontà del giocatore stesso saranno fattori determinanti.

Il Milan, da parte sua, sotto la nuova guida sportiva di Igli Tare e tecnica di Massimiliano Allegri, dovrà decidere se trattenere Torriani come parte integrante del progetto futuro, magari concedendogli maggiore spazio, o se cederlo per monetizzare e reinvestire sul mercato. La squadra rossonera sta attraversando una fase di ridefinizione e ogni decisione, anche quelle relative ai giovani prospetti, sarà attentamente ponderata per costruire una rosa competitiva.

In sintesi, il Lecce si muove sul mercato con un obiettivo chiaro in caso di addio di Falcone: puntare su Noah Torriani. Ma la presenza ingombrante del Lione complica non poco i piani di Corvino. Saranno giorni decisivi per capire dove approderà il giovane portiere del Milan, con il nuovo DS Tare e il nuovo allenatore Allegri che avranno l’ultima parola sul suo futuro. La fonte di queste informazioni è da ricondurre alle usuali notizie di calciomercato che circolano tra gli addetti ai lavori e le principali testate sportive.