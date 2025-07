Calciomercato Milan, il Lione di Fonseca insiste per l’acquisto di Torriani: i rossoneri hanno fatto una richiesta. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Torriani, giovane promessa del Milan, sarebbe finito nel mirino dell’Olympique Lione, allenato da Paulo Fonseca. Quest’ultimo, infatti, conosce molto bene Torriani, avendolo lanciato tra i professionisti ai tempi della sua precedente esperienza. Il Lione si trova in una situazione economica delicata, costretto a cedere l’attuale portiere Lucas Perri per ragioni di bilancio, e vede in Torriani un sostituto ideale.

Il Milan, da parte sua, non chiude completamente la porta a una possibile partenza del suo talentuoso portiere. Tuttavia, la dirigenza rossonera, guidata anche da figure chiave come Massimiliano Allegri e Igli Tare, sarebbe disposta a lasciar partire Torriani solo in prestito. La condizione imprescindibile per il Diavolo è la garanzia che il giovane portiere abbia un posto da titolare nella formazione francese. Questa clausola è fondamentale per il Milan, che intende assicurare a Torriani un percorso di crescita e maturazione continuo, evitando che finisca in panchina dopo aver mostrato le sue qualità.

L’operazione sarebbe vantaggiosa per tutte le parti: il Lione risolverebbe il problema del portiere con un talento emergente, Torriani avrebbe l’opportunità di giocare con continuità in un campionato di alto livello, e il Milan vedrebbe il suo giovane crescere e acquisire esperienza preziosa per il futuro. Le trattative potrebbero entrare nel vivo nelle prossime settimane, con il Lione che dovrà presentare le garanzie richieste dal club di Via Aldo Rossi.