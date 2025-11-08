Calciomercato Milan, suggestione Sandro Tonali: le dichiarazioni di Pellegatti infiammano i tifosi. Le ultimissime notizie

Il legame tra Sandro Tonali e il Milan continua ad essere un argomento centrale tra i tifosi e i media rossoneri, nonostante l’addio nel 2023 per vestire la maglia del Newcastle. Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha voluto celebrare l’attaccamento dell’ex centrocampista ai colori del Diavolo, elevandolo a simbolo di milanismo puro.

Pellegatti ha evocato la figura di Tonali mentre lodava il giovane talento Francesco Camarda, definendo l’attaccante del vivaio come appartenente alla fascia Tonali: «una squadra sola, una passione sola il Milan». Questa associazione emotiva suggerisce che l’ex centrocampista sia rimasto un punto di riferimento per la fedeltà e l’appartenenza.

Riguardo alla complessa cessione che portò Tonali in Premier League, il giornalista ha sottinteso le dinamiche economiche alla base della dolorosa operazione. «Tonali è andato al Newcastle per una situazione particolare» ha detto Pellegatti, lasciando intendere che la decisione non fu una scelta del giocatore, ma una necessità strategica del club.

L’aspetto più toccante e che conferma il legame indissolubile è l’interesse che Tonali mantiene oltremanica: «quando può vede sempre il Milan». Nonostante gli impegni con il Newcastle, l’ex rossonero continua a seguire le partite della sua squadra del cuore, dimostrando che la distanza non ha intaccato la sua passione.

Per l’attuale Milan, guidato dal DS Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, l’esempio di Tonali è un monito sulla necessità di valorizzare i giovani talenti che sentono la maglia. Le parole di Pellegatti riaffermano la speranza dei tifosi di rivedere un giorno il loro simbolo vestire nuovamente il rossonero, un sogno che continua ad alimentare il calciomercato e la passione milanista.