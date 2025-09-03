Calciomercato Milan, suggestione Tomyasu a parametro zero? Tare e Allegri riflettono, spunta uno scenario inaspettato

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pescare dalla lista degli svincolati: Tare e Allegri riflettono sul profilo di Tomyasu

Il calciomercato Milan ha messo gli occhi su Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese 26enne ex Arsenal, che al momento si trova svincolato. Un nome che sta facendo il giro delle voci di mercato e che, secondo le indiscrezioni raccolte da Alfonso Sciascia, è da monitorare molto da vicino. La notizia, infatti, è stata lanciata proprio da Sciascia e ha subito acceso l’interesse dei tifosi rossoneri, che vedono nel giapponese un potenziale rinforzo di grande valore per la squadra.

Tomiyasu rappresenta un’opportunità di mercato davvero intrigante. Essendo un parametro zero, il suo acquisto non comporterebbe spese per il cartellino, un dettaglio che in un’ottica di mercato oculata come quella che il nuovo direttore sportivo Igli Tare vuole implementare, è di fondamentale importanza. Il difensore nipponico, infatti, oltre a essere un giocatore di qualità, offre anche una versatilitàtattica notevole. Può agire sia come difensore centrale che come terzino, e questa sua duttilità è un aspetto che piace molto a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan.

Il punto di forza di Tomiyasu è la sua completezza. Un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con un’ottima visione di gioco. L’esperienza maturata in Premier League con l’Arsenal lo ha reso un difensore solido e affidabile, capace di adattarsi a diversi schemi di gioco. La sua intelligenza tattica e la capacità di leggere le situazioni in campo lo rendono un elemento prezioso per la retroguardia rossonera, che sotto la guida di Allegri punterà molto sulla solidità difensiva.

Tuttavia, c’è un aspetto cruciale da non sottovalutare. Come sottolineato da Sciascia, alle spalle il giocatore ha un infortunio importante. Un problema fisico che ha condizionato le sue ultime stagioni all’Arsenal e che richiede un’attenta valutazione da parte dello staff medico del Milan. Il club rossonero, noto per la sua prudenza e per i rigidi test medici, non lascerà nulla al caso. Prima di procedere con l’offerta, è indispensabile accertarsi delle condizioni fisiche del giocatore e avere la certezza che abbia recuperato pienamente.

Se il Milan dovesse dare il via libera dopo le opportune verifiche, Tomiyasupotrebbe essere il nome giusto per rafforzare il reparto arretrato. Un’operazione che si inserisce perfettamente nella strategia di Tare, che vuole portare a Milanello talenti con un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, e che si adatta alle esigenze di Allegri, alla ricerca di giocatori affidabili e con un’alta polivalenza. L’affare è in una fase di monitoraggio ma il Milan è pronto a intervenire qualora le condizioni dovessero essere favorevoli. Il nome di Tomiyasu è destinato a far parlare ancora per molto.