Calciomercato Milan, Tomori rompe il silenzio sul suo futuro: «Ci tengo a ribadire questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

In un’intervista esclusiva con La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori ha voluto rassicurare i tifosi rossoneri sul suo futuro, spegnendo ogni possibile speculazione. Il difensore inglese ha ribadito il suo forte legame con il Milan, dichiarando con grande convinzione: “Ho sempre detto che ero contento qua e fino all’ultimo giorno che indosserò questa maglia, darò tutto per il Milan. Sarà sempre così“.

Queste parole non sono solo una formalità, ma riflettono il sentimento di appartenenza che Tomori ha sviluppato fin dal suo arrivo nel gennaio del 2021. L’ex Chelsea si è integrato perfettamente non solo nello spogliatoio, ma anche nella città, diventando rapidamente uno dei leader difensivi e un idolo per i sostenitori. La sua grinta, la sua velocità e la sua dedizione in campo sono diventate un marchio di fabbrica, elementi chiave che hanno contribuito alla vittoria dello Scudetto 2022.

Il suo rendimento costante e le sue prestazioni di alto livello lo hanno reso uno dei pilastri della squadra, un giocatore su cui il Milan vuole costruire il suo futuro. Le sue dichiarazioni sembrano chiudere definitivamente la porta a possibili offerte provenienti dalla Premier League o da altri top club europei, che periodicamente tornano a farsi sentire.

Tomori è un esempio di professionalità e attaccamento ai colori, un valore sempre più raro nel calcio moderno. Con la sua conferma, il Milan può guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni, sapendo di poter contare su un difensore centrale di primissimo livello, pronto a lottare su ogni pallone per la maglia rossonera.