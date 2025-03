Calciomercato Milan, esultano i tifosi: l’annuncio sta finalmente per arrivare. I dettagli. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Sono previsti nuovi grandi scenari nel futuro del calciomercato Milan. Intanto, dopo il rinnovo ufficializzato di Reijnders, i rossoneri sono pronti a piazzarne un altro altrettanto importante.

Come riportato da TMW siamo ai dettagli per Chrstian Pulisic, andato in gol nell’ultima sfida di campionato vinta contro il Como. L’americano, in questa stagione, ha consolidato il suo status e si è consacrato come leader tecnico dell’attacco.