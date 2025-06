Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il grande obiettivo: Tare vuole regalare ad Allegri questo giocatore. Le ultimissime

Il mercato del Milan continua a essere un cantiere aperto, e tra i nomi che ciclicamente tornano di moda per rinforzare la fascia destra spunta nuovamente quello di Tiago Santos. Il giovane terzino portoghese del Lille, già nel mirino dei rossoneri nelle scorse finestre di mercato, è tornato prepotentemente tra gli obiettivi del club meneghino, che cerca un rinforzo affidabile per la corsia esterna.

Tiago Santos, classe 2002, ha impressionato nella sua prima stagione al Lille, dimostrando grandi qualità sia in fase difensiva che offensiva. La sua velocità, la capacità di crossare e la duttilità tattica lo rendono un profilo estremamente interessante per il Milan, che vede in lui il potenziale per diventare un titolare importante nel futuro. La sua giovane età si sposa perfettamente con la politica di investire su talenti emergenti che possano crescere e valorizzarsi in rossonero.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Lille valuta Tiago Santos non meno di 15 milioni di euro. Una cifra che, sebbene significativa per un giocatore relativamente giovane e con una sola stagione alle spalle in un campionato di alto livello, è considerata equa dal club francese, consapevole del potenziale del proprio gioiello. Il Milan, dal canto suo, sta valutando attentamente la richiesta, considerando che il reparto dei terzini destri necessita di un innesto di qualità per affiancare e, in prospettiva, superare i giocatori attualmente a disposizione.

L’interesse per Tiago Santos non è una novità, ma il suo nome è riemerso con maggiore forza in queste ore, suggerendo che il Milan potrebbe essere pronto a intensificare i contatti con il Lille. La dirigenza rossonera sta cercando di costruire una squadra competitiva e giovane, e il profilo del terzino portoghese si allinea perfettamente con questa visione. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se l’interesse si trasformerà in una trattativa concreta e se Tiago Santos vestirà la maglia rossonera.